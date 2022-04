Firenze – Domani, convocato dal gruppo Ogni giorno è il Primo Maggio, un percorso unitario che convoglia in se’ molti movimenti e associazioni, si terrà un corteo per la Festa del Lavoro che partirà alle 10 da piazza San Marco e gugerà a piazza dei Ciompi. “Oggi più che mai – si legge in un volantino – è necessario celebrare la giornata del Primo Maggio e lottare contro ogni sfruttamento, violenza e diseguaglianza, contro la strage di morti sul lavoro, contro nazionalismi, imperialismi e guerre, contro il carovita e i sacrifici imposti alla classe operaia”. I diritti pr cui lottare nella festa del lavoro sono tanti, a cominciare “dalla dignità e sicurezza del lavoro, la redistribuzione del lavoro e della ricchiezza, la tutela dell’ambiente, i diritti fondamentali al reddito, alla casa, alla libertà d’espressione, alla salute, all’istruzione” e al diritto fondamentale per ciascuno degli altri, la Pace.