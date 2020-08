Firenze – Fu la Martinella con i suoi rintocchi a chiamare i fiorentini all’insurrezione cittadina per cacciare gli invasori in ritirata. E l’11 agosto mercoledì 2020, alle 7 come in quel fatidico giorno del 1944, saranno i rintocchi della Martinella a dare il via alla giornata del ricordo della Liberazioone di Firenze. Questo il calendario delle commemorazioni predisposto dal Comune per ricordare l’anniversario della Liberazione di Firenze dalle truppe nazifasciste avvenuta l’11 agosto del 1944.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 7 in Piazza della Signoria al suono della Martinella, la campana posizionata sulla Torre di Arnolfo, mentre alle 8.30, all’esterno della Stazione Leopolda (lato via Elio Gabbuggiani) una cerimonia commemorativa ricorderà i soldati Sikh, caduti per la Liberazione della città. Le commemorazioni proseguiranno alle 9 in via dei Gondi con la deposizione di una corona di alloro alla lapide dettata da Piero Calamandrei e murata sulla facciata di Palazzo Vecchio.

Come da tradizione la cerimonia ufficiale si terrà alle 9.45 in Piazza dell’Unità Italiana, poi alle 10.30 sull’Arengario di Piazza della Signoria il sindaco Dario Nardella terrà il discorso celebrativo insieme ai rappresentanti dell’Anpi.