Firenze – L’11 aprile del 1954 è conosciuto come “il giorno più noioso del XX secolo”. Questo il risultato di una ricerca effettuata a Cambridge nel 2010 mediante un software (realizzato dallo scienziato e imprenditore William Tunstall-Pedoe, specializzato in Intelligenza artificiale e deep tech ) che ha esaminato 300 milioni di dati e un particolare algoritmo li ha classificati e incrociati. E’ emerso che quell’ 11 aprile di 69 anni fa (era una domenica) è uno dei rari casi in cui nel mondo intero non c’è stato nessun evento rilevante.

Si segnalano solo le elezioni in Belgio, la morte di un ex campione di calcio inglese … poi nient’altro. Si potrebbe aggiungere che a Parigi la nazionale azzurra di calcio sconfisse la Francia per 3-1 (un gol di Pandolfini e una doppietta di Carlo Galli). E’ vero che era un’amichevole e nel mondo è passata inosservata ma in Italia, una vittoria contro la Francia….. è sempre un evento. Ah, in quel fatidico 11 aprile 1954 due bambini a Sarzana si salvarono da un crollo di un’abitazione ma … si sa, che quando le cose vanno bene non fanno notizia.

Molti giornali nel riportare la ricerca del giorno di calma e nel rievocarla, poi, negli anni successivi, hanno parlato del giorno più noioso della storia. Tuttavia la ricerca è stata limitata al XX secolo per la difficoltà di reperire notizie quotidiane nei periodi precedenti.

Si è parlato di giornata-simbolo della noia, ma a noi del XXI secolo, abituati a un continuo tam tam di notizie che sono per lo più di segno negativo, appare piuttosto una domenica primaverile di beata tranquillità.

Comunque questo giorno è stato davvero insolito perché il 1954 fu un anno tutt’altro che avaro di eventi. Il 3 gennaio la Rai dava inizio ai programmi televisivi, mentre negli Stati Uniti prendeva avvio la vendita di televisori a colori. Sempre negli States, in quell’anno veniva fatta la prima dimostrazione di traduzione automatica, Marilyn Monroe sposava il campione di baseball Joe Di Maggio e a Pittsburgh si effettuava la prima vaccinazione di massa. contro la poliomielite.

Purtroppo, numerosi in quell’anno anche i disastri naturali: a gennaio duecento persone travolte da una valanga in Austria, in Italia, a Ribolla il 4 maggio il più grave incidente minerario del secondo dopoguerra: 43 morti per un’esplosione. E il 25 ottobre, in Campania morirono 318 persone in una disastrosa alluvione.

Da segnalare, poi, la morte di Alcide De Gasperi (19 agosto), i colpi di stato in Egitto e in Paraguay.i francesi , sconfitti nella battaglia di Dien Bien Phu lasciarono l’Indocina. Negli Stati Uniti, la Corte Suprema dichiarò incostituzionale la segregazione razziale nelle scuole.

.Per la cronaca nera ricordiamo l’uccisione di Gaspare Pisciotta con un caffè che conteneva stricnina .Inoltre, la morte di Wilma Montesi, con la riapertura dell’inchiesta divenne, quell’anno, un caso politico: il celebre “caso Montesi”

Last not least : una spedizione alpinistica italiana conquista la vetta del K2 e, il 26 ottobre Trieste è restituita all’Italia.

Curiosamente, anche la data dell’11 aprile, così anonima nel 1954, in altri anni registrò eventi importanti: nel 1912 la partenza del Titanic per il suo tragico viaggio, nel 1947 esordio negli USA del primo giocatore di baseball afroamericano, nel 1970 l’ inizio della travagliata missione dell’ Apollo 3.