FOIANO DELLA CHIANA – Dal 19 febbraio al 13 marzo 2022, a Foiano della Chiana (AR), torna per la sua 12° edizione il Premio Biennale Nazionale di Pittura, organizzato da Associazione Carnevale Foiano della Chiana e Pro Loco Foiano della Chiana, patrocinato da Comune di Foiano della Chiana, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Valdichiana Village, con il contributo di Nature Dog e Marcelli Materiali Edili.

Il concorso si svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, il più antico d’Italia. L’obiettivo del premio è quello di valorizzare artisticamente e culturalmente la cittadina della Val di Chiana e la sua manifestazione più famosa attraverso l’arte contemporanea.

Come da regolamento, possono aderire gli artisti di qualsiasi nazionalità, senza limite di età, con uno o due quadri. Sono accettate opere di qualunque tecnica e orientamento artistico. Il tema è libero, mentre i supporti non dovranno essere inferiori a cm 60×60 e superiori a cm 100×100. La quota di partecipazione prevede il pagamento di 30 euro per un’opera e 50 euro per due opere.

La consegna a mano dei quadri potrà essere effettuata alla Galleria Comunale “Furio del Furia”, in via Solferino 9, nei giorni di sabato 12 febbraio (orario 10/12,30 e 14,30/18), lunedì 14 febbraio (orario 14.30/18) e mercoledì 16 febbraio 2022 (orario 14,30-18).

Coloro che vorranno utilizzare il corriere, invece, dovranno indirizzare le opere alla sede dell’Associazione Carnevale Foiano della Chiana di corso Vittorio Emanuele 55 o all’Agenzia Immobiliare Valdambrini Caterina di corso Vittorio Emanuele 38. In questo caso i lavori dovranno pervenire entro le ore 20 di giovedì 10 febbraio 2022. Saranno attivati in alcune città italiane anche dei centri di raccolta delle opere.

I quadri in concorso saranno esposti all’interno della Galleria “Furio del Furia” di Foiano della Chiana per tutto il periodo del Carnevale, il sabato dalle 15 alle 18,30 e la domenica dalla 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. L’inaugurazione ufficiale ci sarà sabato 19 febbraio 2022 alle ore 17.

I risultati finali del concorso saranno decretati da una giuria qualificata. La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 13 marzo 2022, alle ore 10,30, alla presenza delle autorità.

Al termine sarà realizzato un catalogo dell’edizione 2022, con l’elenco di tutti i partecipanti e le immagini delle opere alle quali sono stati attribuiti premi e menzioni. A ogni artista in concorso verrà consegnata una copia della pubblicazione.

Regolamento, programma, norme per l’iscrizione, elenco dei centri di raccolta, sponsor e lista dei premi acquisto sono consultabili all’interno del sito www.carnevaledifoiano.it.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono attivi i seguenti numeri di telefono: 335430581 e 0575642100.