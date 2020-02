Firenze – Tre giorni dedicati al gusto in una vera e propria esplosione di iniziative, sapori, consistenze, eccellenze. E anche di business. Prende il via, dal 7 al 9 marzo, alla Stazione Leopolda di Firenze, la nuova edizione del salone di Pitti Immagine dedicato al gusto, con 400 aziende tra le migliori della penisola, tante novità e quasi 60 nuovi produttori.

La passione per il cibo è il tema di questa edizione, ben evidenziata dal titolo dell’edizione, I Love Food, dedicata alle mille sfaccettature del gusto, raccontate dai suoi protagonisti, in un’enorme volata che contempla anche i temi caldi del Gastronauta, i progetti speciali

e gli eventi del gusto nel calendario FuoriDiTaste. Sapori sorprendenti, ricette segrete, ispirazioni originali, ma anche nuove idee imprenditoriali che portano in tavola innovazione e autenticità.

Alla Stazione Leopolda di Firenze, dal 7 al 9 marzo, si rinnova il confronto diretto e privilegiato con circa 400 aziende e produttori. La 15° edizione di Pitti Taste è esperienza gourmand e piattaforma di business insieme, per una visione sempre aggiornata delle ultime tendenze e delle nuove frontiere culinarie contemporanee, ma anche un elogio degli antichi saperi, che tramandano tradizioni sempre attuali.

A questa edizione saranno quasi 60 le nuove aziende al debutto: new entries al salone selezionate tra le produzioni più di nicchia e le storie più autentiche – che esprimono un’attenzione particolare al recupero delle tradizioni del territorio, alle lavorazioni artigianali più originali, alla tutela della biodiversità – e anche nuovi prodotti e accessori legati al kitchen design.

In una scenografia speciale, curata da Alessandro Moradei, Taste è anche un programma ricco di eventi, appuntamenti e talk che approfondisce i temi food più attuali e completa l’esperienza sensoriale del salone.

“Ogni nuova edizione di Taste è una dichiarazione d’amore per il cibo e per le sue mille sfaccettature – dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine – è un amore che ci raccontano le aziende e i produttori protagonisti alla Leopolda, con i loro prodotti di punta e le novità, frutto di antiche tradizioni spesso famigliari ma anche di ricerca sull’innovazione artigianale contemporanea. E a questa edizione, ci tengo a sottolinearlo, saranno tante le nuove aziende al debutto: selezionate con un lavoro certosino di scouting, sempre attento alle produzioni di nicchia, che raccontano appunto l’amore per il territorio e per le sue materie prime uniche.”

I LOVE FOOD, il tema di questa edizione di Taste ispirerà una grande installazione nel Piazzale del Teatro del Maggio, e verrà declinato in una serie di “I LOVE FOOD – TALKS” intorno ai quali ruoteranno tanti ospiti. Si parlerà di come a tavola le persone rivelino molto di più che i propri gusti in “I LOVE FOOD L’amore goloso”; di quando amore e cibo si uniscono e rafforzano le relazioni diventando una professione, partendo dalla storia della Alice Agnelli e Alessandro Adami di “A Gipsy in the kitchen”, protagonisti di “LOVE, FOOD, TRAVEL

AND… GLAM CAMP”, fino alle relazioni nate tra gli espositori di Taste. A confronto le preferenze tra dimensione domestica, perfezione e piacere dei tre giudici del programma tv ‘Cortesie per gli ospiti’ – Csaba dalla Zorza, anche autrice di Honestly Good, lo chef Roberto Valbuzzi e l’architetto Diego Thomas – in “I LOVE FOOD In casa, al ristorante, delivery”; amare il cibo significa non sprecarlo – “I LOVE FOOD Senza spreco”, dal recupero e dalla ridistribuzione su larga scala, all’organizzazione sul territorio, fino alle app che rimettono in circolo il cibo invenduto.

I TASTE RING 2020

All’interno dell’arena del Gastronauta Davide Paolini, nel foyer del Teatro dell’Opera di Firenze, si discute di gusto. E non solo. Ecco i tre RING che condurrà a questa edizione con il suo consueto spirito critico: tre momenti speciali che non mancheranno di dare contributi

interessanti e stimolare la riflessione:

Sabato 7 marzo

ore 16.00 Attualità o meno di Pellegrino Artusi

Duecento anni fa nasceva il gastronomo, autore del libro di ricette più famoso di tutti i tempi. Il Gastronauta coglie l’occasione per celebrarlo e per chiedersi che ruolo abbia questo personaggio nella moderna cultura culinaria.

Interverranno: Alberto Capatti autore di “Pellegrino Artusi – Il fantasma della cucina italiana”,

Luisanna Messeri autrice di “Le storie di Artusi”, mentre lo chef Fulvio Pierangelini racconterà la sua versione delle ricette artusiane.

Domenica 8 marzo

ore 11.00

La sostenibilità nella produzione alimentare.

Un tema trasversale, di grande attualità, che coinvolge tutti, produttori, ristoratori e consumatori. Il Gastronauta ne discuterà con il presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli, con lo chef Ciccio Sultano (ristorante Duomo di Ragusa Ibla), e con la produttrice di olio Francesca Cassano (Terre di Grifonetto).

_ ore 16.00

La contaminazione in cucina.

Mix di sapori, consistenze e cotture conquistano le scene culinarie di tutto il mondo con una proposta gastronomica accattivante che abbatte le barriere e lascia trionfare il gusto. La contaminazione è cultura, creatività, voglia di sperimentare e di unire. Come spiegheranno Karime Lopez chef dell’Osteria Gucci di Firenze, Giulio Picchi del ristorante Ciblèo di Firenze, Claudio Liu, patron di IYO e del nuovo IYO Aalto entrambi a Milano, e il giornalista e ricercatore delle cucine del mondo Vittorio Castellani (Chef Kumalé).

Il percorso di Taste.

TASTE TOUR, viaggio alla scoperta e alla degustazione dei prodotti di eccellenza di circa 380 aziende che – come in un lungo banchetto – invitano a guardare, toccare, assaggiare. Perché il patrimonio gastronomico italiano riserva sempre gustose sorprese.

TASTE TOOLS, food & kitchen design, capi di abbigliamento, attrezzature e idee innovative per la cucina proposti da una selezione di brand che rendono il cibo un’esperienza irresistibile.

TASTE SHOP al PIAZZALE GAE AULENTI, alla fine del percorso espositivo un vero e proprio negozio, per prolungare e condividere anche a casa le scoperte gustose di Taste.

TEATRO DELL’OPERA DI FIRENZE, il palcoscenico per i Ring, lo speciale programma di talk dedicato al tema di questa edizione, il ristorante e il Pitti Club riservato ai VIP Buyer.

Le aziende di Taste:

Tra i NUOVI INGRESSI a questa edizione segnaliamo:

Aceto Balsamico del Duca, Adelia di Fant, Agricola Turco, Alpe Magna, Arbiora, Armatore Cetara, Aruci, Birra Follina, Bisc_Otto, Bottega Pavesi, Cappellini Laboratorio Vegetale, Casa Iuorio, Cascina Fiume, DG Patisserie, Diamante D’Alessio, Etneum, Fabbriche Riunite Torrone di Benevento, Fagone – Cipolla di Giarratana, Fattoria Di Collefertile, Fish Different, Frantoio D’Orazio, Garzotto Rocco &Figlio, Gio&Porro, Giorgio Poeta, Grimaldi Nocciola&Co., I Sapori Di Corbara – Corbarì, Il Borro, Kasanna, Il Prosciutto di Piccione, La Tavola Dei Briganti, L’Abbondanza Formaggi, Make And Bake, Marina Palusci Organic Farming, Meracinque, Morello Austera – Amarena di Cantiano, Nerofermento, Noalya, Olivieri 1882, Opificio 1899, Opificio Nunquam, Pasticceria Mearini, Perini Conserverie Nazionali, Pesto Ramella, Picena Gastronomia, Primopan, Riso Margherita, Sapori di Norcia, Shark – Bottega del Pesce, Savigni, Tenuta Castello,

Tenuta Il Radichino, Torrefazione Caffé La Musa Nera, Torrefazione Ronchese.

Tra le AZIENDE DI RIFERIMENTO: 32 Via Dei Birrai, Acetaia La Bonissima, Acquapazza Gourmet, Alpe Pragas, Antica Ardenga, Antica Enotria, Apicoltura Cazzola, Artigiano Pastaio “Cav. Giuseppe Cocco”, Artigianquality, Az. Agr. La Meiro – Terre Di Castelmagno, Az. Agraria

Paolo Petrilli, Barbero Cioccolato, Bifulco Carni dal 1947, Carmasciando, Casa Graziano Prosciutto, Cioccolato La Molina, De’ Magi – Alchimia De’ Formaggi, Devodier Prosciutti, Di Ciaccio Pasticceri Artigiani Dal 1928, Domenis 1898, Filotea, Frisino, Friultrota, Gardini – Cioccolato d’autore, I Contadini Natural Food For Life, Il Borgo Del Balsamico, Kohl, Krumiri Rossi, La Casera, La Nicchia Pantelleria, La Via del Te’, Le Piantagioni Del Caffè, Maglio – Cioccolato Italiano Dal 1875, Manaide, Pane e Pace, Pastificio Benedetto Cavalieri Dal 1918, Pesto Rossi 1947, Petra – Molino Quaglia, Renato Bosco Bakery, San Patrignano Buono Due Volte, Savini Tartufi, Scuppoz Liquori, Scyavuru, Severino Becagli Spirulina, Sommariva, Storica Fattoria Il Palagiaccio, Terre Di Grifonetto, Testa Conserve.

L’incoming di operatori food internazionali

Anche questa edizione vede gli investimenti di Pitti Immagine sull’incoming a Taste di una selezione di importanti compratori internazionali – tra department store, importatori di food d’eccellenza e le migliori boutique del gusto da tutto il mondo: saranno circa 50 gli operatori che arriveranno a Firenze, provenienti da Canada, Danimarca, Germania, Giappone, Irlanda, Malta, Mauritius, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Vietnam.

Gli eventi

Tra gli eventi alla Stazione Leopolda da segnalare:

Campionato Mondiale di pesto genovese al mortaio, Gara eliminatoria.

A questa edizione di Taste, il palco dei Ring torna ad ospitare una gara eliminatoria del Campionato Mondiale 2020 di pesto al mortaio. In scena sabato 7 marzo alle 17,30.

Consegna del premio Tavoletta d’Oro 2020

Appuntamento lunedì 9 marzo alle 11.30 per la consegna dell’ambito premio Tavoletta d’Oro 2020, con cui la Compagnia del Cioccolato incorona i migliori cioccolatieri.

FUORIDITASTE: in città le iniziative gourmet e gli eventi legati ai prodotti di Taste

Ad ogni edizione di Taste, tutta la città di Firenze si anima con una serie di iniziative legate al gusto. È FuoriDiTaste, che torna anche quest’anno con un ricco calendario di cene, degustazioni a tema, spettacoli e performance, talk e nuovi modi di interpretare il food. Un

programma che unisce le aziende che partecipano alla manifestazione e alcune tra le location e i locali più belli della città, e che di edizione in edizione registra un interesse e una partecipazione in crescita tra gli appassionati gourmet.

Questi alcuni dei luoghi in città coinvolti da questa edizione di FuoriDiTaste: ‘Ino, Biancazerozero, Bulli&Balene, Caffé dell’Oro, Eataly Firenze, FOO The Student Hotel, Four Seasons Firenze, Gurdulù, Helvetia&Bristol, Il Santino, Lungarno Collection, Macelleria Luca Menoni, Manifattura Tabacchi, Osteria Cipolla Rossa, Palazzo Frescobaldi, Riccardo Barthel, Ristorante Frescobaldi, La Cucina di Pesce Pane, Palazzo

Pandolfini, Regina Bistecca, Riccardo Barthel, Ristorante Ora d’Aria, Ristorante Essenziale, S.forno, Toscanino, Vino al vino…

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e gli eventi:

www.fuoriditaste.com

facebook.com/fuoriditaste