Firenze – In borsa aveva due involucri contenenti 150 grammi di cocaina. Per questo una donna di 44 anni, pregiudicata, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Firenze che subito dopo aver compiuto le formalità di rito l’hanno condotta al carcere di Sollicciano. I fatti risalgono alla tarda mattinata di ieri quando, durante un normale servizio di controllo del territorio in Oltrarno, i militari hanno notato che la donna si comportava in modo insofferente e nervoso. I Carabinieri si sono insospettiti e hanno voluto compiere accertamenti più approfonditi scoprendo che la 44enne aveva nascosti nella borsetta due pacchetti con lo stupefacente.

Ma la sorpresa è arrivata nel corso della successiva perquisizione in casa della stessa con il rinvenimento di altri 6 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e anche della somma non indifferente di 20.000 euro in contanti, provento probabilmente dell’attività di spaccio. I Carabinieri hanno messo sotto sequestro tutto il materiale e per la donna come detto si sono aperte le porte della casa circondariale fiorentina.