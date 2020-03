Firenze – Un film alla cui realizzazione potrebbero non bastare due anni di lavoro: una sfida immane, quella del regista fiorentino Lorenzo Raveggi. Del resto, il dettato delle holding di Holliwood, come spiega lui stesso, era perentorio: prendere o lasciare. Il film deve essere prodotto entro il 2021.

Perché tutta questa fretta? “Il meccanismo si mette in moto “solo” se con i tempi si riuscirà a distribuirlo nei termini necessari che serviranno per candidarlo ai prossimi Academy Awards del 2021”. Con un obiettivo, quello di puntare all’Oscar.

Del resto, non poteva che essere così, dal momento che il film è in onore del 500enario della morte di uno dei geni pittorici dell’umanità, ovvero Raffaello Sanzio. Il budget destinato si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, anche se salirà senz’altro, poiché le esigenze sono sempre più alte, fra cui il realizzare le scene nelle scene di ogni dipinto che si andrà a mettere in scena, rendendolo perfettamente animato.

“Spettacolo nello spettacolo” ci tiene a dire il regista. Si girerà in Italia nelle più belle location e nei luoghi realmente percorsi dal grande Raffaello.

Dettagli nei costumi creati in collaborazione con la sartoria L’Arlecchino di Perugia. Studio perfetto di trucco e parrucco, dei gioielli, dell’oggettistica, delle scenografie. Tutto sarà curato a livelli quasi ossessivi.

La domanda praticamente scontata riguarda il cast. Dice il regista fiorentino: “Sono stato di recente a Los Angeles e vi garantisco che tutti vorrebbero partecipare a un film del genere con un budget così alto. Sto selezionando tanto e riflettendo molto, considerato che le figure dei dipinti devono essere uguali agli interpreti e viceversa. Alcuni nomi? Amber Heard, Alicia Vikander, Eva Green, Blanca Suarez…Tutti nomi papabili per le donne, ricordando che molta attenzione verrà prestata alle storie d’amore e libertine oltre a quelle altamente gratificanti professionalmente dell’artista. Sto cercando il Raffaello perfetto e non è facile. Vorrei inserire Gerard Butler e Anthony Hopkins fra i numerosi ruoli maschili”.