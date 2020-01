Firenze – Il Giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato per una giornata del Girone A serie C tre giocatori della Pianese Piancastagnaio : Gabriele Carannatte, Ring Udok e Luca Simoni. Una brutta notizia per la società amiatina in lotta per la salvezza. Tra l’altro domenica sarà di scena sul difficile campo di Alessandria.

Per una giornata squalificati anche Alessandro Bastrini (Lecco), Giuseppe Caso (Arezzo), Ismail Hmatat (Como), Marco Olivieri (Juventus) e per due giornate Nicola Fagioli (Juventus).

Ammoniti con diffida : Francesco Bonassai e Paolo Ropolo (Pontedera), Andrea Martino (Olbia); Niccolò Gucci e Francesco Valiani (Pistoiese); Simone Auriletto, Marcello Possenti e Giacomo Satalino (Pro Vercelli).

E’ stato squalificato per due giornate Marco Martini allenatore della Alessandria e sospeso da svolgere funzioni ufficiali fino all’11 febbraio, Gianpaolo Granara dirigente del’Olbia.

Sono stati resi gli arbitri della prossima giornata del del campionato girone A

QUINTA GIORNATA DI RITORNO

SABATO 1 febbraio : Monza-Lecco, ore 20,45, arbitro Daniele Rotella di Enna

DOMENICA : Albinoleffe-Arezzo ore 15, arbitro Eugenio Scarpa di Collegno; Carrarese-Giana Erminio ore 15, arbitro Fabio Pirrotta di Barcellona; Como-Pistoiese ore 17,30 arbitro Michele Delrio di Reggio Emilia; Pontedera-Juventus ore 17,30; arbitro Giuseppe Collu di Cagliari; Alessandria-Pianese ore 15, arbitro Francesco Luciani di Roma; Porgolettese-Novara ore 17,30; arbitro Fabio Cosso di Reggio Calabria; Gozzano-Pro Vercelli ore 17,30, arbitro Mattia Caldera di Como; Pro Patria-Robur Siena ore 15; arbitro Luca Zufferti di Udine; Olbia-Renate ore 15, arbitro Christian di Fermo;

CLASSIFICA

Monza p. 56; Pontedera p. 41; Renate p.39; Carrarese p.39; Robur Siena p. 36; Novara p. 34; Alessandria p. 33; Albinoleffe p. 33; Arezzo p. 31; Como p. 31; Pro Patria p. 30; Pistoiese p.29; Juventus p. 28; Pro Vercelli p. 25; Lecco p. 25; Pianese p. 22; Pergolettese p. 20; Gozzano p. 19; Giana Erminio p. 15.