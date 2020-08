Firenze – Torna a Firenze la festa nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, che si svolgerà da giovedì 10 a martedì 15 settembre, presso il Teatro Tenda di Firenze, Tuscany Hall (via Fabrizio de André, Firenze), nel rispetto di tutte le norme previste per far fronte all’emergenza Covid-19.

Il programma:

Giovedì 10 settembre 2020

Ore 19.00

Dallo stato sociale allo stato penale: superare il carcere è ancora possibile?

Luca Maggiora, Osservatorio carcere Camera Penale di Firenze

Massimo Lensi, Associazione Progetto Firenze

Vincenzo Russo, cappellano di Sollicciano

Antonella Tuoni, direttrice Casa Circondariale Mario Gozzini di Firenze

Introduce e coordina Dmitrij Palagi, Consigliere comunale a Firenze di Sinistra Progetto Comune.

Ore 21.15

Malasuerte Fi-Sud in concerto.

Serata benefit per Firenze Antifascista

Venerdì 11 settembre 2020

Ore 17.00

America Latina: dal golpe del 1973 alle nuove aggressioni a Cuba e ai governi progressisti

Adán Chávez Frías, Vicepresidente Affati Internazionali PSUV

Camilo Duque, comunità cilena toscana

Leani Martinez, vice presidente Gruppo tecnico nazionale piante medicinali di Cuba

José Carlos Rodríguez Ruiz, ambasciatore cubano in Italia

Umberta Torti, responsabile del partenariato nei progetti sanitari dell’Associazione Italia-Cuba Toscana

Introduce e coordina Marco Consolo, responsabile esteri PRC

Previsti collegamenti dall’America Latina

Ore 19.00

Punti di vista sulla pandemia: salute, lavoro, scuola, donne

Marina Boscaino, Comitato contro ogni autonomia differenziata

Marco Caldiroli, presidente nazionale Medicina Democratica

Michele De Palma, segreteria nazionale FIOM

Antonello Patta, responsabile lavoro PRC

Tania Toffanin, sociologa del lavoro

Introduce e coordina Rosa Rinaldi, Segreteria nazionale PRC

Ore 21.15

Cisco Live

Concerto di Cisco Bellotti, già cantante dei Modena City Ramblers, preceduto dal saluto dell’Ambasciatore di Cuba in Italia

Sabato 12 settembre 2020

Ore 13.30

Pranzo sociale a 10 €, prenotazione obbligatoria (federazione@prcfirenze.org, o telefonare a 3351239210)

Ore 17.00

Presentazione di Il falso mito degli Italiani brava gente. Il colonialismo, la Libia e i crimini fascisti (Left, 2020) con l’autore Giuseppe Scuto e:

Marco Fantechi, Segretario Circolo ANPI Sezione Potente di Firenze

Stefano Galieni, responsabile nazionale immigrazione Rifondazione

Cristiana Pipitone, storica del colonialismo

Ore 18.00

Presentazione della rivista Su la testa ed incontro con la redazione

Coordina Nando Mainardi, caporedattore

Ore 19.00

L’Europa al tempo del Covid-19: i compiti della sinistra

Heinz Bierbaum, Presidente del Partito della Sinistra Europea

Andrea Ferroni, Coordinatore nazionale Giovani Comuniste/I

Eleonora Forenza, già europarlamentare

Margarita Mileva, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea

Introduce e coordina Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea

Ore 21.30

The Best(ia) of Rivera

Spettacolo di Andrea Rivera, con Matteo D’Incá alla chitarra

Domenica 13 settembre 2020

Ore 10.00-13.30

L’Europa nella crisi della civilizzazione: il nuovo quadro e le prospettive per l’Italia

Assemblea seminariale delle aderenti e degli aderenti in Italia al Partito della Sinistra Europea

Coordina Giovanna Capelli

Introduce Paolo Ferrero

Comunicazioni di Alfonso Gianni, Roberto Musacchio e Gianni Rinaldini

Conclusioni di Heinz Bierbaum

Ore 11.30

Attivo del Partito della Rifondazione Comunista, dipartimento nazionale comunicazione

Ore 13.30

Pranzo sociale a 10 €, prenotazione obbligatoria (federazione@prcfirenze.org, o telefonare a 3351239210)

Ore 17.00

Attivo regionale toscano del Partito della Rifondazione Comunista

Ore 17.30

Peppe Voltarelli dialoga e parla del suo nuovo disco con

Peppe Laura Lombardi, docente dell’Accademia di Belle Arti di Milano

Antonella Bundu, Consigliera comunale Sinistra Progetto Comune

Ore 19.00

Referendum: un NO per la Costituzione

Francesca Chiavacci, Presidente nazionale ARCI

Paola Nugnes, Senatrice

Gianfranco Pagliarulo, vicepresidente nazionale ANPI

Introduce e coordina Giovanni Russo Spena, Direzione nazionale PRC

Ore 20.30

Toscana a Sinistra: il voto utile

Introduce Alessandro Favilli, Segretario regionale PRC Toscana

Ciccio Auletta, consigliere comunale a Pisa – Diritti in Comune

Antonella Bundu, consigliera comunale a Firenze – Sinistra Progetto Comune

Bundu, consigliera comunale a Firenze – Sinistra Progetto Comune Tommaso Fattori, candidato presidente della Regione Toscana – Toscana a Sinistra

Simona Maggiorelli, direttrice di LEFT

Saverio Tommasi, giornalista e attore

Conclusioni di Maurizio Acerbo, Segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista

Ore 22.30

Alessio Lega in concerto

organizzato dalle realtà solidali alla Cassa di Resistenza contro disoccupazione e precarietà

Lunedì 14 settembre 2020

Ore 18.30

Turisti come bancomat per le città d’arte? Il turismo di massa durante la pandemia

Fulvio Cervini, Professore di Storia dell’Arte Unifi Sagas

Grazia Galli, Progetto Firenze e autrice de La filosofia del Trolley (Carmignani Editrice, 2019)

Gianluca Lacoppola, Camera del Lavoro Firenze

Nicola Sciclone, Vice Direttore IRPET

Introduce Leonardo Masi, Consigliere comunale Buongiorno Empoli – Fabrica Comune a Empoli

Ore 21.00

L’eco delle catene, tra causa palestinese e resistenza curda

Barbara Fantoni, Associazione di Amicizia Italo-Palestinese

Erdal Karabey, Presidente Coordinamento Toscana per il Kurdistan

Alberto Mari, attivista e militante per la solidarietà internazionale

Stefano Mauro, curatore del libro L’eco delle catene. Palestinesi in isolamenti nelle prigioni israeliane(Edizioni Clandestine, 2020)

Alessandro Orsetti, padre del partigiano di Rifredi Lorenzo Tekoşer

Introduce e coordina Diletta Gasparo, Direzione nazionale Rifondazione Comunista

Martedì 15 settembre 2020

Ore 19.00

Brigata Sinigaglia. L’antifascismo a cento anni dalla nascita del Comandante Gracco

Vania Bagni, Presidente provinciale ANPI Firenze

Firenze Antifascista

Lino Gambacorta, curatore di Brigata Sinigaglia (La Città del Sole, 2006)

Franca Gracci, figlia di Angiolo Gracci,

Paolo Mencarelli, curatore del Fondo Gracci

Introduce e coordina Lorenzo Ballerini, Consigliere comunale Campi a Sinistra a Campi Bisenzio

Ore 21.30

Concerto di chiusura

con JJ River (Foo Fighters tribute band) e Canned Blues