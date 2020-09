Firenze – I corsi di Marco Luceri ripartono nella sala cinema dello Stensen, stavolta con un viaggio nel variegato panorama del cinema contemporaneo. Su quali orizzonti si muove il cinema degli ultimi 20 anni? Quali sono le sue caratteristiche? Questi sei incontri sono pensati per chi desidera orientarsi tra le forme, gli autori e le novità di un tempo a noi coevo e in continua evoluzione. E per chi, tra Oriente e Occidente, tra singoli fenomeni e tendenze globali, sia alla ricerca di una possibile mappa di un mondo da (ri)costruire.

Le lezioni si svolgono di martedì, ogni due settimane, dal 6 ottobre al 15 dicembre e sono organizzate secondo le normative Covid-19.