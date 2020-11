Firenze – ‘1966-2020 – Dalla grande alluvione dell’Arno agli eventi meteo-climatici sempre più estremi e devastanti. Analisi dei rischi e della prevenzione dalle mappe delle Autorità di Distretto idrografico italiane’. E’ questo il titolo del webinar organizzato dalle Autorità di distretto dell’Appennino Settentrionale e Centrale ed in programma domani, mercoledì 4 novembre, a partire dalle 9.30.

Una giornata (che si terrà in Sala Pegaso a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze) di riflessione ed analisi dei rischi e della pianificazione di interventi per la sicurezza e per programmare il futuro.

Interverranno anche il presidente Eugenio Giani e l’assessore all’ambiente Monia Monni.

Info e programma

Per seguire la diretta dalle 9.30