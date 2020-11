Firenze – Al via dal 10 novembre alle ore 10.00 in streaming on demand sulla piattaforma “Più Compagnia” in collaborazione con MyMovies.it la XIII edizione de Lo schermo dell’arte – festival di cinema e arte contemporanea. In programma più di 40 film tra cinema d’artista, documentari e incontri in live streaming.

Si inizia con cinque anteprime italiane visibili dalla prima giornata di martedì: due documentari, #JR di Serge July e Daniel Ablin, in cui il noto artista francese JR, autore di celebri progetti di arte pubblica e di film tra i quali Visage Villages realizzato con Agnès Varda, ripercorre la sua carriera artistica e Spit Earth: Who Is Jordan Wolfson? ritratto realizzato da James Crump del controverso artista Jordan Wolfson le cui opere inquietanti e provocatorie arrivano a suscitare reazioni estreme sia da parte di coloro che lo criticano che dei suoi sostenitori.

Si prosegue con tre film realizzati da artisti di fama internazionale quali il belga Francis Alÿs e il suo Sandlines, girato in un remoto villaggio nella provincia di Nineveh, in Iraq, insieme a un gruppo di bambini che, come in un gioco di ruolo, interpretano personaggi che hanno segnato un secolo di storia del proprio paese. Nonostante gli avvenimenti drammatici che hanno devastato la loro terra, essi sembrano conservare spensieratezza e innocenza mentre giocano tra le dune del deserto.

In Szeemann and Lenin Crossing the Alps l’artista Rudolf Herzc ci offre, a anni di distanza dalla morte di Szeemann avvenuta nel 2005, un ritratto intenso del poliedrico e coltissimo curatore.

Infine Recoding Art in cui l’artista brasiliano Bruno Moreschi e il ricercatore in media digitali Gabriel Pereira hanno chiesto a sette sistemi di intelligenza artificiale, solitamente utilizzate per il riconoscimento di immagini commerciali, di reinterpretare le opere della collezione del Van Abbemuseum di Eindhoven.

Tutto il programma http://www.schermodellarte.org/festival-2020/