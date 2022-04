Firenze – Firenze celebrerà il 77esimo anniversario della Liberazione nazionale con una messe di appuntamenti organizzati in città, medaglia d’oro della Resistenza. Le iniziative prenderanno il via alle 8, quando in luoghi simbolo della Liberazione si terranno deposizioni di corone di alloro in ricordo dei caduti; alle 8.45 invece al cimitero di Trespiano si terrà la cerimonia con deposizione di una corona di alloro alla tomba dei Fratelli Rosselli alla presenza dell’assessore alla Cultura della memoria Alessandro Martini.

Alle 10 in piazza dell’Unità d’Italia, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera solenne e, come da tradizione, due agenti della Polizia municipale in alta uniforme deporranno una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre alla presenza del sindaco Dario Nardella, del prefetto Valerio Valenti, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di un rappresentante dell’Anpi e di una delegazione ristretta delle forze armate. A seguire, alle 10.45, il corteo lascerà piazza dell’Unità italiana per raggiungere Palazzo Vecchio dove alle 11, sull’Arengario, si terrà la cerimonia ufficiale nella quale interverranno il sindaco Dario Nardella, il prefetto Valerio Valenti, la presidente dell’Anpi Firenze e membro della segreteria nazionale Vania Bagni e Sergio Cofferati. In caso di maltempo la cerimonia si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Alle 17.30 in piazza della Signoria si terrà il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini.

Tutte le iniziative si terranno nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia.