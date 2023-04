Firenze – Grande folla oggi a Firenze, in piazza della Signoria, per l’appuntamento del 25 Aprile, quello con le istituzioni. La giornata è cominciata questa mattina verso le 10, quando in piazza dell’Unità sono intervenuti sia il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con il Gonfalone toscano sia il sindaco di Firenze Dario Nardella. I due hanno partecipato alla cerimonia della deposizione di una corona di alloro in onore ai caduti. Presenti anche il prefetto di Firenze, i rappresentanti di Anpi e delle Forze armate. Il sindaco e il presidente hanno seguito poi il corteo fino a piazza della Signoria, dove, alle 11, si è tenuta la cerimonia sull’Arengario di Palazzo Vecchio. Alla cerimonia in piazza dell’Unità anche i parlamentari di FdI Paolo Marcheschi e Giovanni Donzelli.