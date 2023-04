Castiglione della Pescaia – Il 25 aprile, alle 15 e 30, è aperto alle visite il Giardino d’arte Contemporanea “Viaggio di Ritorno” di Rodolfo Lacquaniti, spettacolare parco di installazioni di arte ambientale, immerso nelle campagne di Castiglione della Pescaia, in località Piatto Lavato.

Un modo diverso per trascorrere questa festa partecipando ad una visita guidata direttamente dall’artista, alla scoperta delle sue opere.

Sarà possibile fare questa esperienza domenica 23 aprile, martedì 25 aprile e domenica 30 aprile, sempre con inizio della visita alle 15 e 30. Il percorso durerà circa 2 ore.

La visita è adatta anche ai bambini di tutte le età. Il giardino, inoltre, è pet-friendly, sono quindi ammessi anche gli amici a quattro zampe.

Il Giardino Viaggio di Ritorno è una creazione dell’artista e bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, un luogo di sogno e di contemplazione. Il percorso si snoda tra sculture, installazioni giganti, mosaici e pitture, il tutto realizzato con materiali di recupero. Agli “scarti” di ogni genere l’artista dà nuovo senso e nuova vita, trasformandoli in risorsa, in opere d’arte capaci di parlare all’uomo.

Ci sono angeli, mutanti, animali, sfere e guerrieri del vento. Attraverso le sue creazioni Rodolfo Lacquaniti invita i visitatori a riflettere sul senso dell’esistenza e del viaggio intrapreso, sull’importanza di ritrovare la sintonia con la natura e di restituire valore alla materia, in contrapposizione alla società usa e getta.

Il Giardino consente di entrare in un mondo magico, è il “Viaggio di Ritorno” per ritrovare sé stessi, in un itinerario esperienziale, attraverso il quale si può tornare bambini e al tempo stesso interrogarsi sulle grandi questioni.

Le visite proseguiranno nel mese di maggio. Per fare questa esperienza è obbligatoria la prenotazione al link https://viaggiodiritorno.it/contatti-e-prenotazioni/