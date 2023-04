Firenze – In vista del 25 aprile, festa della Liberazione, l’Istituto storico della Resistenza in Toscana ha organizzato una nuova apertura straordinaria della propria sede. Nella giornata di oggi 16 dicembre decine di persono hanno potuto visitare la sede dell’Isrt, per conoscerne il patrimonio culturale, e seguendo un percorso documentario dedicato alla stampa clandestina antifascista.

Il percorso è stato realizzato dalle due collaboratrici Maria Sechi e Giada Kogovsek con l’esposizione di copie originali dell’Avanti, del Popolo, di Pugno Chiuso, Azione Contadina, della Nazione del Popolo organo del CTLN e altri ancora risalenti ai mesi che hanno preceduto e seguito la liberazione di Firenze.

In particolare è stato illustrato il progetto che ha portato alla completa digitalizzazione finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze del periodico Non Mollare, ilprimo foglio antifascista che fu diffuso clandestinamente a Firenze fra il gennaio e l’ottobre 1925. Tra i redattori, insieme ai fratelli Rosselli, Nello Traquandi, Tommaso Ramorino, Ernesto Rossi, Luigi Emery.