Firenze – Firenze celebrerà il 77esimo anniversario della Liberazione nazionale con varie iniziative organizzate in città, medaglia d’oro della Resistenza. Lunedì si inizierà alle 8, quando in luoghi simbolo della Liberazione si terranno deposizioni di corone di alloro in ricordo dei caduti; alle 8.45 invece al cimitero di Trespiano si terrà la cerimonia con deposizione di una corona di alloro alla tomba dei Fratelli Rosselli alla presenza dell’assessore alla Cultura della memoria Alessandro Martini.

Alle 10 in piazza dell’Unità d’Italia, si terrà la cerimonia dell’alzabandiera solenne e, come da tradizione, due agenti della Polizia municipale in alta uniforme deporranno una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre alla presenza del sindaco Dario Nardella, del prefetto Valerio Valenti, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, di un rappresentante dell’Anpi e di una delegazione ristretta delle forze armate.

A seguire, alle 10.45, il corteo lascerà piazza dell’Unità italiana per raggiungere Palazzo Vecchio dove alle 11, sull’Arengario, si terrà la cerimonia ufficiale nella quale interverranno il sindaco Dario Nardella, il prefetto Valerio Valenti, la vicepresidente nazionale dell’Anpi e presidente dell’Anpi Firenze Vania Bagni e Sergio Cofferati. In caso di maltempo la cerimonia si terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Alle 17.30 in piazza della Signoria si terrà il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini.

Tutte le iniziative si terranno nel rispetto delle misure imposte dalla pandemia.

Intanto, si stanno organizzando le due iniziative popolari tradizionali fiorentine, vale a dire il pranzo antifascista in piazza Poggi, organizzato come tutti gli anni dalla Casa del Popolo San Niccolò con UDU Firenze sinistra Universitaria, Arci Firenze, Cgil Firenze. Il 25 Aprile di quest’anno ha come tema “L’Italia ripudia la guerra”. L’evento prenderà il via alle 11.30 con inizio musica, mentre alle 12.30 si terrà il pranzo sociale. La quota di iscrizione al pranzo è di 15 euro, 8 euro sotto i 12 anni. Per i vegetariani, prenotazione obbligatoria. Consigliata la prenotazione con prevendita alla mail piazzapoggi2022@gmail.com o con messaggio whatsapp al numero 366.6492844 o direttamente alla Casa del Popolo di San Niccolò (via di San Niccolò, 33).

Prenotazione obbligatoria per i menù vegetariani.

L’altra iniziativa tradizionale è quella di piazza Santo Spirito, quartiere da dove partì la Liberazione di Firenze e dove si tenne una delle ultime e più brutali repressioni fasciste, in piazza Tasso, dove civili che erano al mercato furono falciati dal piombo immotivato della famigerata banda Carità, che falciò anche un bimbo di otto anni, Ivo Poli, oltre Aldo Arditi, Igino Bercigli, Corrado Frittelli e Umberto Peri. I feriti furono numerosi e venne compiuta anche una retata nel quartiere, con molti cittadini catturati e di cui si persero le tracce. La verità tragica venne a galla molto più tardi, nel 1952, quando furono ritrovati i loro corpi sul greto del fiume Arno, accanto al parco delle Cascine: erano stati fucilati. Organizzata da Firenze Antifascista, la tradizionale iniziativa vedrà dalle 14:30 banchini, controinformazione, interventi dal palco e al cippo a Potente, contributi musicali di Menestrello e Sakatena e TenoreFi (Romanticismo Periferico label), mentre il tradizionale corteo per le strade del quartiere partirà alle 17. Alle 21, concerto con IVANOSKA e Luchaskalientes.