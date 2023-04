Firenze – Il 22 aprile apre la mostra “Matite Resistenti” al Circolo Arci Porta al Prato a Firenze, organizzata dalla Rete Antifascista San Jacopino nell’ambito delle iniziative legate al 25 aprile.

60 disegni di 30 vignettisti e illustratori, in grandissima parte del collettivo Vignettisti per la Costituzione. E’ stato realizzato anche un video che dopo l’inaugurazione della mostra uscirà nel canale Youtube dei Vignettisti per la Costituzione, con 120 disegni accompagnati dalla musica di Gippo Mercoli e Alessandro Marzetti (Dinamico Duo).