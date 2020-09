Firenze – In occasione della Giornata europea delle lingue stata istituita nel 2001 dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa numerosi eventi hanno luogo in tutta Europa intorno alla data del 26 settembre (Sito ufficiale: http://edl.ecml.at/ ).

I quattro istituti di lingua e cultura di Firenze (The British Institute of Florence, Institut français Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Española) uniscono le loro forze per far sì che quanta più gente possa avvicinarsi in questa occasione all’affascinante mondo delle lingue e delle culture straniere europee.

Adeguandoci alle precauzioni sanitarie richieste quest’anno si giocherà dalla nostra pagina facebook.com/GELFirenze uscendo quindi virtualmente dalla città di Firenze e aprendo il gioco a tutte le regioni d’Italia. Il gioco, che si intitola “2020 viaggiare da fermi: si riparte dalle lingue”, permetterà di vincere corsi di lingua a scelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, rispondendo a dei divertenti video/quiz in lingua, programmati ogni ora sulla pagina facebook della Giornata.

Maggiori informazioni su facebook.com/GELFirenze

Oltre al programma comune online, l’Institut français Firenze organizza alcune attività in presenza, tra cui Francesi a Firenze (ore 11 e ore 15), una passeggiata guidata in lingua francese sulle orme dei francesi celebri che hanno soggiornato nella nostra città, Yoga in francese, iniziazione alla pratica con Paul-Henri Leblanc, Insegnante di Hatha Yoga e Vinyasa (ore 15.30 per i bambini e ore 17 per gli adulti), Bambini a Palazzo con il film d’animazione Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill. (ore 16), in francese con sottotitoli in italiano. Inoltre test di livello gratuiti, dalle ore 14.30 alle ore 18.00.

Novità – Institut français Firenze e The British Institute of Florence organizzano la prima edizione di French Cinema a Palazzo: 5 film francesi in versione originale con sottotitoli in inglese, per aprirci ad un nuovo pubblico anglofono, in collaborazione con The British Institute of Florence.

28 settembre 2020, ore 18 Dix pour cent / Nathalie e Laura

Serie TV francese (2015) / Stagione 1 / Episodio 3 / (52min)

Nathalie Baye e Laura Smet, madre e figlia, affrontano un momento difficile quando lo stesso copione viene proposto a entrambe. Camille riceve un invito inaspettato

05 ottobre 2020, ore 18 Les éblouis

Di Sarah Suco. Francia / 2019 / 99’. Con Céleste Brunnquell, Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin.

Camille, 12 anni, è la figlia maggiore di una famiglia numerosa. Un giorno, i suoi genitori entrano a far parte di una comunità cattolica basata sulla condivisione, nella quale si integrano completamente.

12 ottobre 2020, ore 18 Patients

Di Mehdi Idir e Grand Corps Malade (2016). Con Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly.

Benjamin, 20 anni, apre gli occhi in ospedale dopo un incidente e si ritrova tetraplegico; storia realmente accaduta al poeta slammer Grand Corps Malade, che lo ha raccontato nel libro, ora sullo schermo.

19 ottobre 2020, ore 18 Tour de France

Di Rachid Djaïdani (2016) ‧ Con Gérard Depardieu, Rabah Nait Oufella, Sadek

Un film che mostra il divario tra le culture urbane e tradizionali in Francia, sempre troppo poco visto nei film, riflettendo così la società francese contemporanea.

26 ottobre 2020, ore 18 Mais vous êtes fou

Di Audrey Diwan (2019) Con Pio Marmaï, Céline Sallette, Valérie Donzelli, Carole Franck

Roman ama Camille e le sue figlie, ma nasconde una dipendenza che potrebbe mettere a rischio ciò che ha di più caro.