Firenze – La Conferenza sul Futuro dell’Europa è l’appuntamento chiave sulla strada di una più che necessaria e sentita riforma dell’Unione Europea, che deve partire dal rafforzamento della qualità e della quantità della democrazia europea. La soluzione è un’UE più forte. La crisi del Covid-19, con la conseguente Next Generation EU, non ha fatto altro che aumentare questa consapevolezza.

Sulla base di queste considerazioni, in collaborazione con #Progressives4Europe, S&D ha deciso di ospitare a Firenze il dibattito pubblico: “https://www. socialistsanddemocrats.eu/ events/future-democracy- progressive-europe-crossroads- saturday-11-december-945-1800“ .

“In quanto progressisti, crediamo fermamente nella possibilità di plasmare un’Europa più forte, ma solo se il movimento dei cittadini riuscirà a guidare il futuro dell’UE con un progetto basato sulla partecipazione e sull’entusiasmo”. Questo lo spirito che anima l’iniziativa coordinata e promossa da Brando Benifei, membro S&D e capo della delegazione italiana.

“Siamo profondamente convinti che il CoFE debba dare risultati concreti per i cittadini europei, e perché ciò avvenga occorrono conclusioni chiare e ambiziose, direi anche vincolanti – sottolinea Benifei, che aggiunge: – la nostra famiglia politica ha deciso di credere in questo processo e di investire risorse politiche per ottenere il meglio dal nostro dialogo con i cittadini, le parti sociali e la società civile. Dobbiamo fare la nostra parte per stimolare il dibattito in ogni angolo dell’Unione, presentando le nostre priorità e arricchendole con gli input derivanti da queste discussioni. Ci avviciniamo con determinazione alla nostra Conferenza di Firenze: un’Unione Europea migliore, più forte, più giusta e più sociale non solo è possibile, ma necessaria. Facciamolo!”

Insieme a reti civiche, movimenti, organizzazioni giovanili, rappresentanti della famiglia progressista, e con personalità come David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico Italiano, Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e Politiche sociali, Paolo Gentiloni, Commissario Europeo per l’Economia (a distanza), Helena Dalli, Commissario Europeo per l’Uguaglianza, Nicolas Schmit, Commissario Europeo per i Diritti Sociali (a distanza), Jens Geier, Capo della delegazione tedesca al gruppo S&D, e molti altri, si parlerà di democrazia, cittadinanza europea, diritti sociali, livello regionale e locale, giovani e riforme istituzionali: la nostra visione dell’Europa.