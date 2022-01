Firenze – Questa volta tocca all’assessora Sara Funaro, ad entrare nel novero delle attenzioni No Vax. Minacce di morte anche per lei, per l’impegno nella campagna vaccinale e per aver espresso la propria condanna per i recenti episodi. Unanime il coro di solidarietà, trasversale, per l’assessora.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno espresso solidarietà e vicinanza – ha detto l’assessore a Welfare Sara Funaro – numerosi i messaggi e le chiamate che ho ricevuto, tra cui il sindaco Nardella, il presidente Giani, tanti rappresentanti istituzionali e cittadini. Le minacce che mi sono arrivate non fermeranno l’impegno che ogni giorno metto in quello che faccio per Firenze e per la nostra comunità”.

“Ringrazio anche la Polizia postale che sta indagando – ha continuato Funaro -. Andiamo avanti con il nostro lavoro per tutelare la salute dei cittadini e le nostre scuole”.