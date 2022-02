Firenze – Ex Gkn, oggi l’INPS dà il via libera alla richiesta di cassa integrazione per tutti i lavoratori ex Gkn di Campi Bisenzio.

“La durata della CIGO è per complessive 10 settimane e partirà dal 10 gennaio 2022 – dice la ViceMinistra al Mise Alessandra Todde – questo è un passaggio importante perché conferma la concretezza del percorso e la determinazione delle parti a raggiungere il miglior risultato possibile per i lavoratori e il territorio”.