Firenze – Una ciclostorica che darà l’idea del ciclismo epico di una volta: domenica 20 marzo le strade intorno a Firenze saranno il percorso di una nuova e suggestiva manifestazione che, nel nome, vuole rendere omaggio alla prima associazione sportiva di Lastra a Signa, la Lastrense costituita nel 1921. Per questo è stato donato dall’artista e Maestro scalpellino Stefano Nistri (una tradizione, quella del mestiere dello scalpellino, estremamente significativa per il Comune di Lastra a Signa) al G.S. Tre Emme che organizza la ciclostorica, lo stemma in pietra, realizzato per ricordare i cento anni dalla nascita della A.S. Lastrense.

La “Ciclostorica La Lastrense” sarà una rievocazione del ciclismo come era una volta, una manifestazione che già da questa prima edizione ha l’ambizione di diventare appuntamento fisso della primavera di ogni anno.

La manifestazione è valida come prima prova del ‘Giro d’Italia d’epoca’, e prima prova della ‘Coppa Toscana Vintage’ , ed ha quindi valenza nazionale. Avrà un percorso che si snoderà su un itinerario collinare particolarmente interessante dal punto di vista ciclistico su strade bianche, comunali e regionali asfaltate del territorio dei Comuni di Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Montespertoli e San Casciano attraversando così anche località di altissimo interesse culturale, turistico e ambientale.

La manifestazione, una libera escursione non competitiva, è organizzata dal Gruppo Sportivo TRE EMME ASD di Lastra a Signa presieduto da Antonio e Mauro Caverni con la collaborazione del Comune di Lastra a Signa e di Eroica.

Domenica 20 marzo la partenza sarà alle 9.30 da dentro Le Mura del Centro storico di Lastra a Signa con griglia unica e dietro auto a velocità controllata fino a via Delle Selve dove inizia la pedalata libera. I Ciclostorici potranno scegliere tra tre itinerari: il “lungo”, 76 chilometri (dislivello 1354), il “medio” 47 chilometri (dislivello 544), il “corto” 36 chilometri (dislivello 350).

È previsto anche il transito all’interno di proprietà private aperte per l’occasione come, Villa Le Selve, Villa Caruso e Castello di Montegufone.

“La ciclostorica – sottolineano gli organizzatori- vuole essere una festa per tutta Lastra a Signa e i territori limitrofi e quindi dal sabato alla domenica saranno allestiti in piazza Garibaldi, in Piazza del Comune (nel centro storico) vari stand e verranno organizzate iniziative e attività collaterali: a cura della Associazione Nazionale ANVVF e del gruppo storico dei VVF Firenze con gonfiabili giocosi per bambini dei “Pompieri” per simulazioni di momenti di emergenza, Mostra statica e attrezzature storiche e Camper informativo e formativo rivolte a ragazzi ed adulti. Inoltre, esposizione nella sala consiliare di moto d’epoca a cura Club Moto d’Epoca Fiorentino. Un grazie particolare per l’adesione a Enel Green Power”.

“Nell’ambito della Ciclostorica sabato 19 marzo si ci sarà una “Pedalata Rosa con la UISP” da Lastra a Signa a Firenze, Parco delle Cascine con sosta alla piscina Le Pavoniere e ritorno.

L’organizzazione comunica, infine, che è previsto inoltre un giro guidato nel centro di Firenze per un gruppo di 30 partecipanti, che saranno selezionate in base all’iscrizione alla Ciclostorica La Lastrense, provenienti da altre città. Una buona occasione per visitare Firenze. Per i partecipanti al giro guidato in città è richiesto abbigliamento e bici d’epoca.

Tutte le informazioni su https://www.lalastrenseciclostorica.it

grupposportivotreemme@gmail.com