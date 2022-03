Firenze – Nuove polemiche per la pista dell’aeroporto di Peretola. La posizione del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, rimane immutata: se la nuova pista obliqua, di 2.200 metri, vede l’Enac possibilista e il presidente della Regione Eugenio Giani soddisfatto per quello che può apparire un passo avanti, lo stop di Sesto rimane. “Anche se leggo sulla stampa di accordi già fatti a proposito del nuovo aeroporto di Firenze – dice Falchi – per quanto mi riguarda ribadisco che non esiste alcun accordo sulla nuova pista dell’aeroporto. È evidente che davanti a progetti simili a quello bocciato ripetutamente negli anni passati la nostra posizione non potrà che continuare ad essere di netta e trasparente contrarietà”.