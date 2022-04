Vico Pisano – Il Premio Brunelleschi 2022 è stato consegnato al Direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, sabato 9 aprile al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, dal Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, dopo una giornata dedicata alla visita dei capolavori brunelleschiani di Vicopisano, la Rocca, la Torre del Soccorso e il suo Camminamento, e del patrimonio storico e architettonico del borgo, bandiera arancione del Touring Club, coordinata dallo storico e archivista Filippo Mori, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, dell’Assessora al Turismo, Fabiola Franchi, della responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, l’architetta Marta Fioravanti e della responsabile dell’ufficio cultura e turismo, Simona Morani.

“Sono molto emozionato per questo Premio – ha detto il Direttore Schmidt, giunto a Vicopisano con la moglie Roberta Bartoli, anche lei esperta d’arte, docente, ricercatrice, curatrice di musei e molto altro, e con Giorgia Muratori, dirigente del Segretariato regionale del Ministero della Cultura – Credo che quello che state facendo qui sia, nella sua essenza, paragonabile a quello che stiamo facendo agli Uffizi, ovvero avvicinare l’arte ai cittadini, renderla più fruibile per le persone. Si vede che le cose vengono realizzate avendo i cittadini nella mente, la stessa cosa guida anche noi, me e la mia squadra. Le nuove sale, gli acquisti dei capolavori del passato li facciamo per arricchire la cittadinanza e per condividere la bellezza. Per questo motivo portiamo tante opere in giro per la Toscana, con il progetto Uffizi Diffusi. A proposito – ha aggiunto il Direttore -adesso prendo questo Premio, ma tornerò per portare opere d’arte e per rendere anche Vicopisano una sede degli Uffizi Diffusi. Sinceramente ho voglia di tornare anche per vedere gli ulteriori restauri e miglioramenti di cui ha parlato il Sindaco Ferrucci, intanto vi invito a venire a vedere gli Uffizi a Firenze.”