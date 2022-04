Firenze – I numeri la dicono lunga: 3,5 milioni di euro fra super bonus e Pnrr che riguardano il primo lotto. Il progetto è molto ambizioso: riguarda intanto un fabbricato di edilizia popolare di via Accademia del Cimento, che sarà oggetto di un’opera perentoria di riqualificazione straordinaria, mettendo in campo criteri avanzati di edilizia. Il termine dei lavori è perentorio, il 2023, per la scadenza del superbonus. I traslochi cominceranno per le 46 famiglie interessate a novembre.

L’operazione si colloca nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica del LODE Fiorentino. Il Comune di Firenze mediante Casa spa avvierà un importante opera di riqualificazione all’interno del fabbricato di via Accademia del Cimento. Si tratta, nello specifico, del fabbricato posto al civico 14/1-3, costruito nel 1970, per il quale sono state previste opere di manutenzione straordinaria sulla struttura e, successivamente, di efficientamento energetico, con riduzione della classe di vulnerabilità. I lavori avranno un costo complessivo di 3,5 milioni di euro, finanziati anche attraverso lo strumento del Superbonus. Ad essere interessati dall’intervento saranno complessivamente 48 alloggi. In questi mesi il Comune di Firenze si curerà di accompagnare gli inquilini nel trasferimento temporaneo in altri alloggi, rispettando le singole esigenze di ogni nucleo familiare e senza alcun costo a loro carico. L’importanza dell’intervento e le modalità organizzative sono state illustrati all’inquilinato degli alloggi nel corso di un’assemblea condominiale che si è svolta ieri alla quale hanno preso parte i tecnici di Casa spa, del Comune di Firenze e l’assessora alla casa Benedetta Albanese. “Sono lavori molto importanti di manutenzione straordinaria che vogliamo eseguire per migliorare la qualità qualità degli alloggi e della vita delle famiglie che li abitano – ha detto l’assessora – e abbiamo spiegato agli abitanti che ci occupiamo noi di trasferirli in altri alloggi Erp per il tempo necessario agli interventi. Ringrazio tutti per la comprensione dimostrata”.