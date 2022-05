Pisa – Il sindaco di Pisa, Michele Conti, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Spi-Cgil, Cisl, Fnp-Cisl, Uil, Uilp-Uil, hanno sottoscritto il verbale di accordo relativo al bilancio di previsione 2022 del Comune di Pisa e ai tre tavoli tematici in tema di politiche per anziani, politiche di genere, protocollo quadro sugli appalti. L’accordo è frutto di incontri specifici e di un percorso di confronto, dialogo e concertazione.

A siglare l’intesa Michele Conti per il Comune di Pisa, Alessandro Gasparri segretario CGIL, Maria Borsò, segreteria provinciale CGIL, Fabio Carmignani e Michela Ciangherotti, SPI-CGIL, Dario Campera, Giorgia Bumma e Francesco Farnesi, CISL, Alberto Sodini, FNP- CISL, Angelo Colombo e Moreno Giannessi, UIL, Marcello Casati, UILP- UIL.

“In questi anni ci siamo confrontati con i sindacati più volte – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti – per cercare di dare sostegno a quelle fasce di popolazione che già si trovavano in difficoltà, e che lo sono ancor di più oggi a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina. Abbiamo cercato di dare risposte concrete sulla Tari, una tassa che eravamo riusciti a mantenere invariata fino allo scorso anno, quando è aumentata a causa del nuovo meccanismo di calcolo deciso a livello nazionale da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che nei fatti ha determinato incrementi anche nelle altre utenze come gas, acqua ed energia elettrica: abbiamo cambiato il regolamento, per dare maggior sostegno ai redditi bassi, agli over 65 e a coloro che hanno in famiglia una persona disabile, introducendo addirittura l’esenzione totale per i redditi inferiori ai 10mila euro”.

Per il 2022, continueranno ad essere erogati i vari bonus, continua il sindaco, da quello idrico, tramite AIT, a quello delle utenze luce e gas, il bonus mamma e bebè e il bonus anziani.

“Abbiamo inoltre lavorato sulle politiche abitative, ristrutturando in questi anni circa 220 alloggi di risulta e implementando con l’ultima variazione di bilancio un altro milione di euro per recuperare ancora più alloggi e cercare di dare una risposta a tutti continua Conti – ci siamo infine occupati anche delle case di comunità, lavorando sui fondi del PNRR e investendo risorse del Comune per realizzare due di queste strutture: una a Marina di Pisa e una in via Garibaldi. Ringrazio i sindacati con i quali ci siamo sempre confrontati e che sono stati uno stimolo a fare sempre meglio”.

Alessandro Gasparri, segretario della Cgil: “Sigliamo un importante accordo con il Comune di Pisa che rispecchia gli impegni che ci eravamo dati lo scorso anno, a partire dalle risorse del PNRR ad esempio,per le Case di Comunità di prossima attuazione, ma anche l’intervento sulla Tari. Semmai segnalo maggiore attenzione al tema degli appalti”.

“Con questo accordo – spiega Dario Campera, segretario della Cisl – abbiamo anche previsto l’apertura di tre tavoli che riteniamo molto importanti, per gli anziani, le politiche di genere e, soprattutto, per siglare un protocollo quadro sugli appalti. Riteniamo che sia importante per la sicurezza sui luoghi di lavoro e per garanzia dei lavoratori e di una giusta retribuzione trovare accordi di questo genere”.

“Questo è il terzo anno consecutivo – dice Angelo Colombo, segretario della Uil – che firmiamo l’accordo con il Comune di Pisa. Per noi è assolutamente importante e ringrazio il Sindaco per la sua disponibilità perché la città di Pisa è capofila sul territorio provinciale e tutte le politiche sociali che qui riusciamo a mettere in campo sono di esempio per gli altri comuni. Dopo la pandemia e con la guerra in corso, il disagio sociale sta aumentando, i sindacati e gli enti locali hanno il dovere di occuparsene e noi a Pisa ce ne siamo occupati”.

In tema di fiscalità, nell’accordo si legge che “l’Amministrazione comunale ha confermato lo stesso livello dell’anno 2021 per le tasse e tariffe tranne che per la tariffa degli asili nido relative alle famiglie che hanno un ISEE superiore ai 35mila euro per le quali vi sarà un aumento. La Tari, che nel 2021 ha avuto un incremento del 12% rispetto all’anno precedente a causa della nuova tariffazione ARERA, anche per quest’anno avrà agevolazioni per gli ultra 65enni, disabili, per coloro che hanno un ISEE al di sotto dei 20mila euro e per le famiglie giovani con ISEE al di sotto dei 25 mila euro. Per coloro che hanno un ISEE al di sotto dei 10mila euro il servizio sarà gratuito”.

Le organizzazioni sindacali chiedono che venga confermato un fondo per compensare questi forti incrementi sia per le domestiche con ISEE fino a 30mila; auspicano che nei limiti della fattibilità tecnica l’Amministrazione possa mettere in campo degli interventi di riduzione TARI per le non domestiche che abbiano attivato politiche virtuose nel campo della legalità, lavoro e sicurezza.