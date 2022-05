All’apertura del Festival idealmente dedicato a David Sassoli il presidente del Parlamento europeo che si è impegnato per il rafforzamento delle istituzioni comunitarie, era presente Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza.

Tra gli eventi principali è in corso di svolgimento The State of the Union, in programma il 5 e 6 maggio tra Palazzo Vecchio e la Badia Fiesolana a cura dell’Istituto universitario europeo.