Firenze – Se non è un record poco ci manca. Ventisette patenti ritirate e oltre 200 controlli effettuati da Polizia Municipale e Polizia stradale sul lungarno Aldo Moro, all’altezza di Bellariva. E’ il bilancio degli accertamenti fatti dalle 22 di venerdì notte alle 5 del mattino successivo in uno dei tratti, in entrata e in uscita dalla città, dove sovente si spinge l’acceleratore a tavoletta. Così le forze dell’ordine nei pressi della piscina comunale nell’uno e nell’altro senso di marcia hanno fatto incolonnare i veicoli e a tutti i conducenti è stato fatto il pre-test per verificare il tasso alcolemico seguito poi dall’etilometro in caso di positività. Tutti e 27 i permessi ritirati sono per guida in stato di ebbrezza di cui 5 con un tasso particolarmente alto che avranno anche conseguenze penali.

Come se non bastasse, una persona è stata trovata alla guida di un’auto senza però aver conseguito la patente e altri due conducenti hanno tentato di sottrarsi ai controlli guidando contromano, ma sono stati raggiunti e multati dagli agenti in motocicletta. Infine una macchina è stata sequestrata per senza assicurazione. I controlli per garantire la sicurezza nelle strade di Firenze e per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol – informa una nota di Palazzo Vecchio – continueranno anche nelle prossime settimane.