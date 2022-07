Firenze – I rider di Just Eat a Firenze danno battaglia, entrando in sciopero contro l’accordo integrativo aziendale firmato da Cgil, Cisl e Uil con l’azienda circa un anno fa. La contestazione dei lavoratori si incentra sul fatto che, a loro parere, l’accordo “deroga e peggiora” il Ccnl Logistica e trasporti.

A partire dalle ore 19 di oggi, si spiega in una nota del sindacato Si Cobas, i rider incroceranno le braccia concentrandosi in piazza Indipendenza, uno dei tre starting point da cui sono soliti partire all’inizio del turno.

La contestazione riguarda anche la questione sicurezza. “In questi giorni di caldo torrido con tanto di bollino rosso della protezione civile – spiegano i lavoratori- non c’è nessuna alternativa se non pedalare per 5 o 10 km con 38 gradi. Le consegne devono essere più brevi: è una questione di sicurezza sul lavoro, più i tragitti sono lunghi e più ci si espone al rischio. Per non parlare quando piove forte, altra situazione di grave pericolo per bici e motorini costretti ad andare il più veloce possibile per non abbassare le statistiche delle prestazioni calcolate dall’algoritmo”.

Inoltre, problemi vengono segnalati anche per quanto riguarda il rincaro della benzina a fronte di rimborsi rimasti uguali. “A fronte dell’impennata dei prezzi della benzina – spiegano – Just Eat ha lasciato il rimborso chilometrico fermo a 15 cent per Km, lordi. Rimborso che dovrebbe coprire anche le spese di assicurazione e manutenzione del mezzo, ma che ovviamente è insufficiente. Nella realtà i fattorini motorizzati rimettono una parte del proprio stipendio nelle spese per il carburante e manutenzione”.