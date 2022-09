Firenze – Riunione odierna per il tavolo di crisi aperto in Regione sulla San Ginese, l’azienda di lavorazione del latte di Capannori, che ha ascoltato oggi per la prima volta l’advisor individuato dall’azienda Arborea.

Un passaggio che il consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente della Regione, Valerio Fabiani, che ha convocato il tavolo, ha definito un tassello utile all’auspicata reindustrializzaizone del sito. L’advisor che l’azienda ha assunto su richiesta del tavolo ha infatti richiamato la responsabilità sociale d’impresa, ha esposto il progetto al quale ha lavorato fornendo un’analisi puntuale dello stato del sito, un’indagine di mercato e un primo scouting di imprese del settore.

Al tavolo, riunito in forma plenaria, erano presenti le istituzioni – Regione e Comune di Capannori – le organizzazioni sindacali, Arti e l’unità di crisi regionale e Arborea.

Lo stesso tavolo aveva già scongiurato nei mesi scorsi i licenziamenti ottenendo la cassa integrazione per i 25 lavoratori occupati e un percorso verso la reindustrializzazione del sito.