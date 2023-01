Siena – Nella ricorrenza del 226° anniversario della nascita del nostro Tricolore Sabato 7 gennaio all’Accademia Musicale Chigiana, di Siena (via di Città, 89 Ore 17) si terrà l’evento Omaggio alla bandiera. Il programma, dopo i saluti istituzionali prevede :

L’alba del Tricolore

Prof. Gerardo Nicolosi, Università di Siena

Nascita e crescita di una nazione

Brani scelti e interpretati dall’attore Vincenzo Bocciarelli

Bandiera sconosciuta con Donatella Alamprese

Come vedo la nostra bandiera

Testimonianze di alunni delle scuole

Lo spettacolo Bandiera sconosciuta vede protagonista la poliedrica cantante Donatella Alamprese, artista di fama internazionale (recenti performances e premi prestigiosi sia in Italia che in Argentina. Tra i successi dell’estate si ricorda Tango senza rossetto presentato a Firenze e nel tour in Basilicata ) .

Insieme a lei l’ensemble con Andrea Farolfi violino, Marco Giacomini chitarra, Paolo Casu percussioni. Scenografia per immagini di Cecilia Micolano.

“ Il 7 gennaio 1797 – osserva Donatella Alamprese – nasceva la bandiera italiana. Questa ricorrenza si festeggia da ben 226 anni perché il tricolore continua ad essere nell’immaginario collettivo un simbolo di libertà e di speranza” e aggiunge: “ La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: Verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”. Così recita l’articolo 12 della Costituzione italiana, entrata in vigore il primo gennaio 1948. Quindi anche simbolo di rinascita nazionale.

Ma perché “Bandiera sconosciuta”? Perché accanto a quelli tradizionali dell’origine risorgimentale ci sono anche aspetti nuovi che meritano di essere enunciati e diffusi – E Alamprese rileva infatti, che questo “è appunto un viaggio alla ricerca della rinascita, dell’ unione, un inno alla speranza e alla libertà. E’ una bandiera che ci chiama a dare il nostro piccolo ma fondamentale contributo nel mondo. La bandiera Italiana si offre nella sua grande generosità: accoglie sotto i suoi colori altre culture e porta l’anima italiana nel mondo”.

Donatella Alamprese, con il suo canto che emoziona, nel quale trasfonde una grande passione ci conduce in un viaggio suggestivo e poliglotta attraverso brani originali, canti tradizionali e composizioni dedicate alla nostra bandiera. Canterà anche in lingua albanese, armena e atzera per sottolineare la che il nostro tricolore è anche simbolo di accoglienza, di cultura della pace, di fratellanza.