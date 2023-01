Bagno a Ripoli – Non solo parole, le comunità energetiche stanno facendo grandi passi sul territorio per diventare opzioni concrete. Il Comune di Bagno a Ripoli ha così deciso di aprire a tutti una manifestazione di interesse allo scopo di raccogliere le adesioni per la costituzione della prima comunità energetica del territorio. Possono partecipare sia chi vive in un condominio o chi abita in una casa indipendente, l’associazione ma anche l’attività commerciale, l’azienda o l’ente pubblico; chi ha spazio (anzi superfici) per installare i pannelli fotovoltaici e produrre energia elettrica da fonte rinnovabile. Ma anche chi si candida solo come utilizzatore.

Scopo del bando, reperibile sulla homepage della rete civica ( www.comune.bagno-a-ripoli.fi. it ), è creare una “mappa” di disponibilità chiamando a raccolta una platea di utenti il più ampia possibile: privati cittadini, soggetti economici, attività produttive e associazioni, aziende, piccole e medie imprese, soggetti pubblici. Chi vuole farsi avanti ha due mesi di tempo, fino alle ore 12 del 28 febbraio 2023. Può candidarsi chi ha già un impianto fotovoltaico o chi ha la possibilità di ospitarne uno (i cosiddetti prosumer, produttori e consumatori); chi è interessato esclusivamente a consumare l’energia pulita messa in circolo dalla comunità energetica (consumer) o i soggetti interessati all’investimento per il suo sviluppo (finanziatori).

“Il bando darà un quadro dell’adesione al progetto della comunità energetica – spiega l’assessore all’ambiente Enrico Minelli -. Resterà aperto due mesi per consentire a più persone possibile di partecipare. Invitiamo tutti a farsi avanti. Non solo chi ha un impianto o lo spazio per installarlo, ma anche chi si candida solo come utilizzatore. Obiettivo è creare entro l’estate la prima comunità energetica destinata a diventare autonoma sotto il profilo energetico. Con benefici economici e meccanismi di incentivazione basati sul rapporto tra energia prodotta e consumata”.

La regia della comunità energetica sarà pubblica, con il Comune come promotore a tirare le fila del progetto. E si avvarrà della collaborazione di Fondazione CR Firenze, che si occuperà delle fasi progettuali.