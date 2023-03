Grosseto – Pubblichiamo la nota di Italia Viva Grosseto che stigmatizza le parole e i post del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna nei confronti della nuova segretaria del Pd Elly Schlein: «Per due euro che volevate Belen?» ha scritto fra l’altro

Si può e si deve stigmatizzare e condannare il sessismo squallido del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che trasuda dai meme pubblicati nelle sue storie social su Elly Schlein, nuova Segretaria del Partito Democratico. Ma soprattutto ci si deve indignare perché un rappresentante delle Istituzioni, un Sindaco, che dunque dovrebbe essere garante dei valori di convivenza civile, primo fra tutti il rispetto per gli altri, usi invece il body shaming all’interno di un quadro etico-ideologico volto a svalutare e offendere l’avversario politico, in questo caso l’avversaria politica, verrebbe da dire “nella più vieta tradizione” del maschilismo orgogliosamente esibito quanto maldestramente spacciato per goliardia.

Azione ed Italia Viva, intendono esprimere la propria solidarietà ad Elly Schlein e manifestare il proprio sdegno per lo svilimento di una figura istituzionale compiuto da un uomo che anche in questa occasione ha dimostrato di non essere all’altezza del proprio ruolo e del compito che esso comporta e ha messo in imbarazzo con la propria meschinità un’intera cittadinanza.

Donatella Dominici, coordinatrice provinciale di Italia Viva Grosseto

Francesco Grassi, segretario provinciale di Azione

Questa la nota di Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd toscano, sui post social contro Elly Schlein del sindaco di Grosseto

“Le esternazioni di Vivarelli Colonna sono indecenti, per di più pronunciate dal vertice di un’istituzione. Il fatto che lui non sia nuovo a post sessisti o denigratori è un’aggravante, non una giustificazione. Perché, come sindaco, rappresenta una comunità e quando si esprime in maniera offensiva come ha fatto ieri contro Elly Schlein, purtroppo trascina con sè il nome di Grosseto e di cittadini che siamo certi siano lontani anni luce dalle sue esternazioni. Elly di sicuro non si curerà delle sue parole. Vivarelli Colonna farebbe invece bene a preoccuparsi della nuova segretaria del Pd che per il centrodestra rappresenterà un bel ‘problema’.”