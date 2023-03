Firenze – Sarà Firenze la sede della Fondazione per il futuro delle città. L’istituzione troverà posto nel complesso di San Donato a Novoli e sarà presieduta dall’architetto Stefano Boeri, direzione scientifica del professor Stefano Mancuso. La Fondazione è stata pevista dalla legge di Bilancio del 2020 come realtà di rilievo nazionale, con la missione di studiare la transizione ecologica dei centri urbani dopo la pandemia e di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali.

Una delibera approvata dalla Giunta di Palazzo Vecchio su proposta del sindaco Dario Nardella ha messo nero su bianco l’iniziativa. “Firenze – sottolinea Nardella con l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio – è in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici perché sono e saranno sempre più le città le protagoniste, causa e soluzione al tempo stesso. Le città europee sono da tempo al centro di tali sconvolgimenti e di questa sfida planetaria, poiché producono l’80 % di CO2 e di rifiuti globali e consumano l’ottanta per cento di energia. Non basta firmare trattati internazionali sull’ambiente e sull’inquinamento o darsi obiettivi ambiziosi a livello globale per cambiare il mondo. Per cambiare le cose bisogna mettere in pratica quei propositi nelle città”.

“La Fondazione – dichiara Mancuso – studierà nuove soluzioni per aumentare la sostenibilità delle nostre città. Il riscaldamento globale, infatti, con la sua corte di disastri rappresenta il principale problema che l’umanità abbia mai avuto nel corso della sua storia. I suoi effetti, pur essendo di carattere generale, si manifestano con maggiore forza sulle porzioni più fragili e deboli della popolazione. Trovare soluzioni possibili per contrastare questa calamità è il compito della Fondazione”.

La Fondazione troverà posto in una porzione del complesso che sarà a breve presa in consegna dal Comune di Firenze come previsto dalla convenzione urbanistica stipulata nel 2014 con la società Immobiliare Novoli. L’area, per complessivi 2050 mq, sarà divisa tra la Fondazione e attività per il quartiere.