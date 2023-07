Firenze – Il piano di rinnovamento dei mercati va avanti e dopo la sistemazione dei mercati coperti adesso Palazzo Vecchio definisce – con una proposta di delibera approvata senza voti contrari dal Consiglio comunale e presentata dall’assessore al commercio Giovanni Bettarini – le nuove linee dei mercati rionali e delle fiere, portando a termine il secondo dei quattro step del piano di riqualificazione del commercio su area pubblica cominciato un anno fa.

“La proposta di piano dei mercati rionali e delle fiere, che abbiamo condiviso con le associazioni di categoria e i presidenti dei Quartieri per definirne le caratteristiche più significative della riqualificazione, individua le 29 aree dei cinque quartieri destinate ai mercati, stabilendo anche il numero massimo di operatori di ciascun mercato, e le aree dedicate alle fiere promozionali che ormai da anni rappresentano appuntamenti fissi per la cittadinanza” ha spiegato l’assessore Bettarini. “Grazie a questo grande lavoro fatto metro per metro dai nostri tecnici, è stata fatta una ricognizione dei mercati esistenti che in alcuni casi ha comportato anche una riduzione del numero di posteggi perché non più utilizzati. Una riorganizzazione complessiva che abbiamo fatto per valorizzare questo settore e sostenere questa parte importante del settore a cui forniamo uno strumento nuovo e moderno per permettere di vivere i mercati in modo funzionale”.

Questa tappa, seppure molto tecnica, è fondamentale nel tragitto di rinnovamento di tutte le aree mercatali della città, cominciato con il rinnovo dei mercati coperti. Una volta approvato anche questo secondo step, che prevede anche il rinnovo delle licenze fino al 2032, toccherà alla terza fase del piano e cioè la definizione e localizzazione dei chioschi alimentari e non, delle edicole e dei fiorai che operano su suolo pubblico. Il quarto e ultimo step riguarderà i raggruppamenti turistici del centro storico e i cosiddetti posteggi isolati. La nuova organizzazione dei mercati risponde anche ai criteri di lotta all’abusivismo e di riorganizzazione per rendere le aree mercato più coese e funzionali.

Con questa delibera si definiscono infatti le linee guida generali e le aree dedicate ai mercati rionali e le fiere, ma sarà poi una successiva delibera della Giunta a stabilire la disposizione dei banchi all’interno dei singoli mercati.

Le 11 Fiere promozionali

La fiera di San Giuseppe in piazza Santa Croce; la Fiera Della Santissima Annunziata (Capodanno fiorentino) in piazza della Santissima Annunziata; le Fiere Quaresimali in piazzale Kennedy e Viale Lincoln; la fiera del Primo Maggio in piazzale Kennedy e viale Lincoln; la fiera dell’Ascensione (già fiera del grillo) in Piazzale Kennedy e viale Lincoln; la fiera della rificolona e dell’Immacolata in piazza della Santissima Annunziata; la fiera di Ognissanti in piazzale Kennedy e viale Lincoln; le Fiere di Oltrarno; Le Fiere Del Campo Di Marte; la Fiera di Natale; le fiere promozionali specializzate dell’antiquariato. A queste si aggiunge la Fiera di San Giovanni

I mercati rionali

QUARTIERE 1: in via Benedetto Marcello; Cascine; Lungo Le Mura S.Rosa; Porta Romana; Piazza Puccini; Sant’ambrogio esterno; Santo Spirito.

QUARTIERE 2: Cure; viale Fanti; Ponte Rosso; via Salvi Cristiani; San Salvi; Varlungo

QUARTIERE 3: Galluzzo; Giannotti; Isonzo Sorgane

QUARTIERE 4: Canova; Federiga (ex Pier della Francesca); Isolotto; San Bartolo a Cintoia

QUARTIERE 5: Bizzarria; Cadorna; Dalmazia; Garibaldi; Jervis ; lami; Piagge -Emilia; Piagge –Lombardia; Primo Maggio (ex Brozzi)

I Mercati specializzati

Mercato dell’antiquariato di piazza Ghiberti

Mercato Specializzato Fiori e Piante in Pellicceria