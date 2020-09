Firenze – Un ragazzo di 29 anni è morto oggi affogando nel lago di Castel Ruggero, in località Capannuccia, dove pare si fosse tuffato per raggiungere alcuni parenti che lo avevano attraversato a nuoto ed erano giunti alla sponda opposta. Il luogo si trova nelle campagne di Bagno a Ripoli ed è spesso meta di balneazione. Il giovane, secondo quanto ricostruito, si trovava nel luogo perché era andato a fare un pic nici con alcuni familiari. Ancora non è stato chiarito se il giovane è stato colto da malore non sapeva nuotare. Il cadavere del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a circa sei metri di profondità. Secondo quanto disposto dal pm di turno, verrà eseguita l’autopsia. Sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Grassina e il 118.