Firenze – Si parte il 2 settembre, e i giardini , i parchi, i teatri fiorentini diventeranno palcoscenico per progetti, spettacoli, concerti, performance, incontri e workshop, grazie al 29esimo Festival Fabbrica Europa, che si chiuderà il 25 settembre. Ad aprire il festival “Gone here (yet) to come” di Heine Avdal & Yukiko Shinozaki del collettivo internazionale Fieldworks, un’indagine sulla matericità del buio e sul suo rapporto con lo spazio. Fra gli svairati spettacoli in programma Michele Di Stefano con “Bayadère – Il Regno delle Ombre” un balletto intriso di esotismo e “Groove”, il progetto della performer francese di origini malgasce Soa Ratsifandrihana. Camille Bertault & David Helbock an9meranno la serata dedicata al jazz, mentre con lo spettacolo ‘Beyond Black’ si suggella l’incontro di due musicisti: il grande maestro di kora maliano Ballaké Sissoko e una delle personalità più interessanti della scena free jazz e black internazionale, la flautista statunitense Nicole Mitchell. La compagnia Futur Immoral dei coreografi Paola Stella Minni e Kostantinos Rizos, in arrivo dalla Francia, proporranno il tema della cultura capitalista dell’immagine. Il compositore e polistrumentista inglese John Surman e l’austriaco Fennesz, t il compositore e musicista Chassol, originario della Martinica e Oumou Sangaré, uno dei grandi nomi della costellazione musicale del Mali, sono in cartellone.

Il festival Fabbrica Europa mantiene così fede alla sua anima, che è quella dell’indagare i processi creativi che, nella danza, nella musica, nelle arti performative e nel loro intersecarsi creano una comunità dinamica di artisti provenienti da Europa, Americhe, Africa, Asia. Gli eventi si terranno in vari luoghi dello spazio fiorentino, fra cui il parco delle Cascine, il giardino dell’Istituto agrario, il Teatro studio di Scandicci, il Teatro Puccini, Lumen e il Giardino delle rose.