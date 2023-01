Firenze – Sono 40, i nuovi alloggi edilizia residenziale pubblica che verranno presto acquisiti e attribuiti alle famiglie assegnatarie, grazie a un finanziamento di otto milioni di euro della Regione Toscana. Gli alloggi sono collocati a Massa (dove verranno realizzati 8 appartamenti), Montopoli in Val d’Arno (4), Cecina (20), Pelago (6), Villafranca in Lunigiana (4) e Lucca (4), che sono i comuni comuni che hanno ottenuto i punteggi maggiori in graduatoria.

È stata infatti approvata la graduatoria delle proposte presentate dai comuni toscani per il finanziamento.

Il bando, che utilizzava risorse del Fondo sviluppo e coesione, era rivolto alle amministrazioni comunali disponibili ad acquistare appartamenti di proprietà pubblica o privata, già disponibili, vuoti, da tempo invenduti, e quindi pronti a essere utilizzati dai Comuni come edilizia residenziale pubblica.

Il finanziamento verrà erogato a questi comuni in due tranche da Artea, l’organismo pagatore della Regione, a condizione che i nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica divengano agibili entro sei mesi. Gli appartamenti dovranno inoltre avere un elevato standard energetico (almeno pari alla classe B).