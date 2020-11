Dal 25 al 30 novembre 42° Festival Cinema Donne di Firenze – Realiste e Visionarie – Evento online

Con una programmazione tutta online, il festival Cinema e Donne, torna anche quest’anno per offrirci uno sguardo al femminile sui temi del presente. L’appuntamento con l’edizione 2020, intitolata “Realiste e visionarie”, è per il 25, 26 e 27 novembre in sala virtuale Più Compagnia.

I film saranno disponibili OnDemand fino al 30 novembre, visibili con un unico abbonamento da 9.90€.

Info e Programma