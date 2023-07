Firenze – Il Piano abitativo annunciato dal sindaco Dario Nardella per quanto riguarda gli alloggi popolari, secondo il consigliere comunale di FdI Alessandro Draghi, potrebbe scontrarsi con una difficoltà non di poco peso. “Il progetto annunciato in pompa magna dal Sindaco e dall’assessore alla casa, che intende recuperare nei prossimi mesi 500 case popolari vuote, prevede di assegnarli subito alle famiglie in attesa – scrive il consigliere – capisco le smanie dell’amministrazione, in fondo mancano 10 mesi alle elezioni, ma una sparata così grossa potevano risparmiarsela. Anche se lo stanziamento dei fondi fosse veramente quello annunciato, sei milioni, come si può pensare di poter assegnare così facilmente gli alloggi una volta ristrutturati?”.

Spiega Draghi: “Le condizioni dell’ufficio Casa di via dell’Anguillara sono note a tutti: mancanza cronica di personale e pochi dipendenti che devono supplire alle carenze di organico. Mediamente, da quello che ci risulta, in media si assegna un alloggio Erp ogni 3 giorni solari. Quanto tempo ci vorrebbe ad assegnarne 500? Più di quattro anni! Quindi invito la maggioranza PD a non creare troppe aspettative con la parola “subito”. Io aspetterò al varco i risultati di questo piano. E ne constaterò il fallimento”.