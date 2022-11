Firenze – Grande successo per la Conferenza Internazionale “La Bellezza Ideale” creata in occasione del 560° Anniversario dalla Fondazione dell’Accademia Neoplatonica di Firenze. L’evento si è svolto a Firenze presso Palazzo Strozzi Sacrati sede della Regione Toscana.

L’influenza primaria del Neoplatonismo nella concezione dei lavori di uno dei giganti del rinascimento, il grande Leonardo da Vinci, è stato il perno dell’evento, promosso dalla Regione Toscana, dal Club per l’UNESCO di Firenze con collaborazione dell’International Committee Leonardo da Vinci. Sottolineata anche la necessità del mondo di avere stimoli verso un nuovo umanesimo: i tempi sono maturi per riconoscere che solo attraverso l’unione delle conquiste intellettuali spirituali e materiali si possano portare avanti progetti di Rinascita Culturale, e che Leonardo da Vinci sia il testimone naturale e garante verso tale rotta.

La manifestazione ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani , uno dei massimi esperti di Leonardo da Vinci e Neoplatonismo fiorentino Annalisa Di Maria, il Presidente del Club per l’Unesco di Firenze Vittorio Gasparrini il Presidente dell’Arci Teatro Stefano Cosi, il Professore Emerito della Sorbona Jean-Charles Pomerol, che ha presieduto l’Università Pierre e Marie Curie e tutt’ora presidente del comitato scientifico del CNRS di Parigi, l’artista internazionale Andrea da Montefeltro.