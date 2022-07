Firenze – Ieri il Rapporto annuale Inps, illustrato alla Camera e alla presenza del presidente Mattarella, da Pasquale Tridico, presidente dell’istituto previdenziale, scioccava il Paese con i numeri del lavoro povero (quasi un lavoratore su tre guadagna meno di mille euro al mese, conteggiando anche i part time) oggi la Toscana scopre che la piaga del lavoro povero è rigogliosa anche in regione: 596mila sono i lavoratori ppoveri toscani, per lo più annidati fra domestici e lavoratori agricoli.

I dati e l’allarme emergono dal focus realizzato sul tema specifico da Ires Toscana, relazione a cura della ricercatrice Sandra Burchi, con elaborazioni statistiche a cura del ricercatore Roberto Errico. “Quando lavorare non basta” è il titolo della ricerca su lavoro povero e questione dei bassi salari in Toscana. Dal focus emerge inoltre che, come spiega il presidente di Ires Toscana Gianfranco Francese, “aumentano le incognite sulle prospettive di sviluppo della nostra regione poiché redditi e consumi bassi hanno un effetto depressivo sulla domanda interna”.

Intanto, a stabilire chi rientra nella condizione di “lavoratore povero” è l’Europa, e la definizione fotografa un lavoratore, secondo l’indicatore adottato dall’Unione Europea, che è considerato in-work poor (Iwp) se dichiara di essere stato occupato per un certo numero di mesi (solitamente sette) nell’anno di riferimento e se vive in un nucleo familiare che gode di un reddito sui 15mila euro annui, cioè il reddito equivalente disponibile inferiore alla soglia di povertà stabilita, solitamente il 60% del reddito mediano nazionale. In Italia, il lavoratore povero percepisce un reddito lordo da lavoro, secondo l’indicatore europeo, sotto i 12mla euro. Nel 2019, ne nostro Paese, l’11,8% dei lavoratori era povero, mentre la media europea era del 9,2%.

Non solo il reddito, nel concettto di lavoratore povero entra con forza anche il genere e l’età. Le donne sono più esposte al rischio di essere povere in termini di reddito da lavoro che al rischio di povertà da lavoro; gli uomini affrontano la situazione opposta. Il rischio di povertà delle donne è più probabilmente associato alle caratteristiche individuali dell’occupazione e dei redditi; al contrario, il rischio di povertà degli uomini è più spesso associato alle caratteristiche della famiglia. La questione è anche generazionale: in tutta Italia i giovani lavoratori sotto i 35 anni guadagnano meno dei loro predecessori. E sono proprio i più giovani (in una fase della vita di potenziale uscita dalla famiglia e accesso alla vita adulta) quelli che percepiscono redditi più bassi, spesso in condizioni di precarietà. Dei 2,9 milioni di lavoratori poveri stimati dall’ultimo rapporto Censis il 35% sono nella classe d’età 15-29.