Firenze – Si terrà domani 26 aprile, al Teatro Civico di La Spezia, un’iniziativa per la commemorazione della lotta di Liberazione del nostro Paese dal giogo nazifascista, in piazza Mentana 1, che vedrà al centro l’incontro con gli studenti e la cittadinanza. La mattinata sarà punteggiata di eventi, fra cui l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte degli allievi del Conservatorio Puccini diretti dal maestro Marco Falaschi, seguito dai saluti del sindaco Pierluigi Peracchini, e del co-presidente del Comitato Unitario della Resistenza Giorgio Pagano. A seguire, la Lectio Magistralis dell’on. Valdo Spini, Presidente della Fondazione Circolo Rosselli, ex parlamentare, ministro e sottosegretario. La Lectio titola: “1922 avvento del fascismo 2022 mai più fascismo né fascismi”.