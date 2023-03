Firenze – Confartigianato Imprese Toscana lancia in occasione dell’8 Marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, una campagna di sensibilizzazione sul web attraverso la diffusione di una immagine che riproduce un’opera di Dominga Tammone che raffigura il simbolo femminile che unisce un abbraccio di solidarietà alla mimosa.

La lotta alla discriminazione, alla violenza e alle limitazioni delle libertà e dei diritti delle donne sono essenziali per il progresso delle società e per questo occorre rimuovere i tanti stereotipi che sono purtroppo ancora molto diffusi tra la popolazione. Da una recente indagine del Censis, presentata nel corso della convention annuale del movimento Donne Impresa di Confartigianato, è emerso che il 15,5% degli uomini e il 16,7% delle donne pensano che in caso di scarsità di lavoro i datori di lavoro debbano dare la precedenza agli uomini rispetto alle donne e il 23,9% delle donne e il 23,8% degli uomini pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire.

Per Stella Bevilotti, presidente toscana del movimento Donne Impresa di Confartigianato: “La libertà delle donne è il primo indicatore della civiltà di un Paese. Purtroppo, in molte parti del mondo vengono violati i loro diritti e questo non può lasciarci indifferenti. Combattere gli stereotipi porta al progresso sociale e alla crescita economica. Occorre affermare il principio di pari opportunità nel mondo del lavoro, contro ogni forma di discriminazione basata sul genere. L’impegno di tante lavoratrici e imprenditrici per la ripresa post pandemica deve essere premiato attraverso misure di sostegno alla conciliazione tra la vita familiare e lavorativa e ad una formazione adeguata che consenta la piena espressione del talento e delle capacità delle donne” conclude Stella Bevilotti.