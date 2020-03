Firenze – Che vuol dire, se non è prudente fare assembramenti? Si può festeggiare lo stesso, magari portando in giro la mimosa simbolo dell’8 Marzo per ogni donna e uomo che oggi si trovavano per strada. E’ così che la pensa la giovane fiorentina immortalata dal nostro fotografo Luca Grillandini, che ha voluto dare un doppio segnale: precauzioni contro il coronavirus e fiori di mimosa fra le braccia.