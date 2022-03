Firenze – E’ cominciata questa mattina, la lunga giornata dell’8 Marzo dedicata alle donne che ha visto iniziative in piazza e a Palazzo. Davanti al Duomo, verso le 10, si sono radunati svariati gruppi con i sindacati di base che hanno colto l’occasione di unire la lotta per i diritti delle donne a quelli del lavoro, con una giornata di sciopero. Accostamento non peregrino, dal momento che, come fanno fede le statistiche, ancora oggi sul lavoro le donne rimangono discriminate per questioni di genere: dallo stipendio più basso che percepiscono, fino a le pressioni dovute a stalking, mobbing, apprezzamenti non graditi. Una battaglia che quest’anno si unisce anche a quella contro la guerra. In piazza oltre alle sigle del sindacalismo di base, buona parte delle lotte che animano la vita fiorentina, da quelle dei Biblioprecari fino allo srtiscione della ex Gkn, Insorgiamo, ai lavoratori e lavoratrici della sanità. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Nonunadi meno. Fra le sigle presenti, la Rete Antisfratto fiorentina, che ha messo in luce ancora una volta il gravissimo problema della casa.

Intanto a Palazzo Vecchio si teneva l’iniziativa Cospe “Una sola squadra”, nel Salone dei Ciquecento, presenti il sindaco Dario Nardella, la vicesindaco Alessia Bettini, gli assessori Sara Funaro e Benedetta Albanese, oltre alla giocatrice afghana Susan Marian. Sempre in mattinata, è stata inaugurata la piazzetta dedicata a Natalia Ginzburg.

Mentre scriviamo, si sta tenendo una manifestazione in piazza Santa Maria Novella.