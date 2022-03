Firenze – “8 marzo Festa della donna: martedì a Firenze Cgil, Arci, Anpi e Nosotras organizzano il flash mob “8 marzo per la pace – Letture pacifiste” in piazza Santa Croce (ore 15:30). Previste letture da parte delle attrici Daniela Morozzi, Chiara Riondino, Fiamma Negri, Grazia Campus.

Cgil, Arci, Anpi e Nosotras Firenze dicono: “L’8 marzo è la giornata internazionale della Donna ma non potevamo restare indifferenti a ciò che sta succedendo in Ucraina. Abbiamo assistito con sgomento e angoscia al precipitare degli eventi in un’azione che nessuno poteva immaginare. Ora è necessario continuare nel piccolo spiraglio di dialogo che si è aperto sperando che gli interessi della popolazione vengano messi al primo posto. Per questi motivi abbiamo deciso di scendere in piazza in un piccolo presidio: cerchiamo la pace, vogliamo la pace.