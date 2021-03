Firenze – “L’8 marzo non è retorica! Io sono contro la violenza sulle donne”. Questa la scritta sui cartelli che tenevano in mano i partecipanti (tutti uomini) a una delle iniziative per fare dell’8 marzo una vera occasione di sensibilizzazione. Tutti avevano sul volto una maschera femminile per rendere ancora più forte il messaggio diretto soprattutto al loro genere. L’iniziativa è stata realizzata dal Coordinamento cittadino di Firenze del Pd.