Torre Pellice – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi è a Torre Pellice, in occasione degli 80 anni che ci separano dallo storico, primo discorso pubblico di Altiero Spinelli, tenuto per illustrare il suo Manifesto di Ventotene per l’unità europea. La giornata che è in corso di svolgimento, vede il Capo dello Stato accolto dalle autorità territoriali alle 10.45 in piazza Muston, dopodiché si è spostato in piazza Libertà e Via della Repubblica, per la scopritura della targa-ricordo del discorso di Spinelli e, successivamente, al vicino Teatro del Forte, sede del convegno dal titolo ‘L’Europa di Altiero Spinelli”. In quella sede è intervenuto il Sindaco di Torre Pellice, Marco Cogno, il prof. Filippo Maria Giordano e il Presidente della Fondazione Circolo Rosselli, on.le prof. Valdo Spini. In seguito, il presidente della Repubblica parteciperà a un incontro con la Moderatora Alessandra Trotta e gli esponenti della Chiesa Evangelica Valdese e Metodista presso la Casa Valdese e, al termine effettuerà una visita al Museo Valdese.

Nel suo intervento, Valdo Spini, ricordando l’intervento di Spinelli, ha detto: “Se da tre prigionieri politici confinati in una piccola isola, come Altiero Spinelli, Eugenio Colorni, Ernesto Rossi, poté scaturire l’intuizione di un processo politico così vasto e così determinante come quello dell’unità europea, non ci dobbiamo scoraggiare per le difficoltà che oggi possiamo incontrare, anzi dobbiamo rinnovare e irrobustire il nostro impegno”.

Un impegno in cui “L’essenziale è non smarrire la bussola del nostro agire”.

“L’Unione Europea se vorrà essere veramente tale non potrà mai essere mera sommatoria di singoli interessi o, peggio, egoismi nazionali. La sua costruzione deve essere sostenuta dal fondamento dei valori e degli ideali della democrazia e della libertà, di affermazione dei diritti politici, dei diritti civili e di quelli sociali, autorevolmente presenti nella nostra costituzione e deve sapersi collocare su un orizzonte ambizioso e rinnovatore, di unità e di coesione. In un mondo in cui si muovono stati continentali con più di un miliardo di abitanti (India, Cina) o di dimensione continentale come gli Usa, non ha senso pensare che piccole nazioni possano avere da sole una reale influenza. Dobbiamo quindi andare avanti, ma senza una visione ambiziosa sull’unità europea com’era quella di Spinelli, Colorni e Rossi non si faranno neppure i passi graduali e parziali cui il realismo politico può costringerci”.